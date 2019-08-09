Лион в большинстве разгромил Монако в матче-открытии французской Лиги 1

В рамках 1-го тура чемпионата Франции Лион на выезде одержал разгромную победу над Монако (3:0).

Чемпионат Франции 2019/20, 1-й тур

Монако – Лион – 0:3

Голы: Дембеле, 5, Депай, 36, Тусар, 80

Удаление: Фабрегас, 30

Монако и Лион открывали новый сезон в чемпионате Франции. Гости вышли вперед в счете уже на 5-ой минуте, Дембеле замкнул подачу Траоре с углового. Но основное преимущество Лион получил ближе к концу первого тайма. На 30-ой минуте Фабрегас коварно ударил соперника ногой, и после просмотра видеоповтора увидел перед собой красную карточку.

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Уже через 6 минут Депай сделал счет 0:2, забив достаточно курьезный гол. Мемфис пробил с 27 метров, а голкипер пропустил мяч между ног. А во втором тайме Тусар сделал счет разгромным, не оставив никаких шансов монегаскам.