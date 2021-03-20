Лига 1, 30-й тур

Сент-Этьен – Монако – 0:4

Голы: Йоветич, 13, Чуамени, 55, Диоп, 64, Дьятта, 76

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Сент-Этьен не был фаворитом встречи против Монако, но такого разгрома хозяева точно не ожидали.

Монегаски при полном контроле игры отгрузили сопернику 4 мяча. Хозяева не сумели организовать даже гол престижа.

Победа позволила Монако закрепиться на 4-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, отставая лишь на один зачетный балл от ПСЖ и Лиона. Сент-Этьен еще имеет гандикап над зоной вылета, но этот сезон для "святых" трудно назвать успешным – 16-е место.

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