Сегодня, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/2 и 1/4 финала Лиги чемпионов. "Футбол 24" будет освещать событие в режиме онлайн.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала ЛЧ начнется в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. В прямом эфире на территории Украины жребий покажет телеканал "Футбол 1".

Участники жеребьевки:

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Порту (Португалия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Челси (Англия)

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Жеребьевка четвертьфиналов будет полностью открытой. То есть, на этой стадии могут встретиться представители одной ассоциации. Наибольшим представительством в топ-8 команд ЛЧ может похвастаться АПЛ – 3. Бундеслига делегировала 2 клуба, Испания, Франция и Португалия – по одному. Мюнхенская Бавария защищает чемпионский титул. В 1/8 финала подопечные Флика не заметили римский Лацио.

Гонку лучших снайперов ЛЧ возглавляет нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холланд с 10-ю мячами. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе отмечался 6 раз. Впервые с сезона-2004/2005 четвертьфинал Лиги чемпионов пройдет без Роналду и Месси. Криш опозорился против Порту, тогда как Лео – не прошел испытания ПСЖ. Целых 16 лет хотя бы один из них выходил в 1/4 финала.

Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко – единственный украинский футболист на стадии четвертьфинала ЛЧ. Представители Аталанты – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко – прекратили борьбу за трофей на стадии 1/8, проиграв по сумме двух матчей Реалу.

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля. Полуфиналы пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая соответственно. Финал турнира примет Олимпийский стадион в Стамбуле 29 мая.

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