Лига 1: Лилль разбил Лорьян и закрепился на первом месте, Ланс сохранил место в еврокубках
Состоялись воскресные матчи 26-го тура французской Лиги 1. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 26-й тур
Монпелье – Ренн – 2:1
Голы: Мавидиди, 17, 27 – Гирасси, 78
Нереализованный пенальти: Саванье, 51
Ланс – Дижон – 2:1
Голы: Фофана, 30, Банза, 64 – Нгонда, 61
Удаление: Камара, 74 (Діжон)
Ним – Бордо – 2:0
Голы: Мелинг, 14, Рипар, 71
Удаление: Бенито, 68 (Бордо)
Ницца – Метц – 1:2
Голы: Гуири, 61, (пен.) – Куяте, 15, Гуйе, 38
Страсбур – Анже – 0:0
Лорьян – Лилль – 1:4
Голы: Эрголь, 23 – Гравиллон, 21 (аг.), Фонте, 38, Иконе, 59, Брадарич, 90+1
Лилль без особых проблем обыграл Лорьян. Хозяева дважды забили 21 и 23 минутах, однако один из них был в свои ворота. Фонте в конце первой половины вывел Лилль вперед, а Иконе и Брадарич добили соперника после перерыва.
Марсель поделил очки с Нантом из-за дикого ляпа Манданда, Сент-Этьен спас ничью в матче с Реймсом: Лига 1
Ланс в большинстве удержал победу над Дижоном. Фофана открыл счет внутри первой половины, а во втором тайме команды обменялись голами Нгонды и Банзе. Позже Камара увидел красную карточку перед собой, что лишило Дижон шансов хотя бы на ничью.
Таким образом, Лилль набрал 58 очков и остался первым, даже несмотря на несыгранный матч ПСЖ. Ланс 40 пунктами остался пятым, а Дижон доказал свою серию поражений в чемпионате до 6 матчей.
Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа