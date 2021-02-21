Чемпионат Франции 2020/21, 26-й тур

Монпелье – Ренн – 2:1

Голы: Мавидиди, 17, 27 – Гирасси, 78

Нереализованный пенальти: Саванье, 51

Ланс – Дижон – 2:1

Голы: Фофана, 30, Банза, 64 – Нгонда, 61

Удаление: Камара, 74 (Діжон)

Ним – Бордо – 2:0

Голы: Мелинг, 14, Рипар, 71

Удаление: Бенито, 68 (Бордо)

Ницца – Метц – 1:2

Голы: Гуири, 61, (пен.) – Куяте, 15, Гуйе, 38

Страсбур – Анже – 0:0

Лорьян – Лилль – 1:4

Голы: Эрголь, 23 – Гравиллон, 21 (аг.), Фонте, 38, Иконе, 59, Брадарич, 90+1

Лилль без особых проблем обыграл Лорьян. Хозяева дважды забили 21 и 23 минутах, однако один из них был в свои ворота. Фонте в конце первой половины вывел Лилль вперед, а Иконе и Брадарич добили соперника после перерыва.

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Ланс в большинстве удержал победу над Дижоном. Фофана открыл счет внутри первой половины, а во втором тайме команды обменялись голами Нгонды и Банзе. Позже Камара увидел красную карточку перед собой, что лишило Дижон шансов хотя бы на ничью.

Таким образом, Лилль набрал 58 очков и остался первым, даже несмотря на несыгранный матч ПСЖ. Ланс 40 пунктами остался пятым, а Дижон доказал свою серию поражений в чемпионате до 6 матчей.

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