Лига 1, 26 тур

Сент-Этьен – Реймс – 1:1

Голы: Аби, 89 – Э-Б, Туре, 72

Нант – Марсель – 1:1

Голы: Бла, 50 – Пайе, 69

Удаление: Сакай, 90+3 (М)

Сент-Этьен и Реймс подтвердили статус крепких середняков, расписав ничью. Гости открыли счет в середине второго тайма, но сохранить преимущество не удалось. Под занавес встречи "зеленые" устроили обстрел ворот соперника и таки добились своего на 89 минуте.

Ничьей завершился и матч между Нантом и Марселем. Провансальцы ждут Сампаоли, а сейчас командой руководит Нассер Ларге. На поле не происходило ничего интересного, пока опытный Стив Манданда не махнул ногой мимо мяча – Бла подарком воспользовался.

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Пайе в акробатическом прыжке отыграл один мяч, но больше гости ничего не смогли. Перед финальным свистком еще и прямую красную получил Сакай, который в высоком прыжке едва не снес голову игроку Нанта – 1:1.

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