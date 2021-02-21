Чемпіонат Франції 2020/21, 26-й тур

Монпельє – Ренн – 2:1

Голи: Мавідіді, 17, 27 – Гірассі, 78

Нереалізований пенальті: Саваньє, 51

Ланс – Діжон – 2:1

Голи: Фофана, 30, Банза, 64 – Нгонда, 61

Вилучення: Камара, 74 (Діжон)

Нім – Бордо – 2:0

Голи: Мелінг, 14, Ріпар, 71

Вилучення: Беніто, 68 (Бордо)

Ніцца – Метц – 1:2

Голи: Гуірі, 61, (пен.) – Куяте, 15, Гуйє, 38

Страсбур – Анже – 0:0

Лор'ян – Лілль – 1:4

Голи: Ерголь, 23 – Гравіллон, 21 (аг.), Фонте, 38, Іконе, 59, Брадаріч, 90+1

Лілль без особливих проблем обіграв Лор'ян. Господарі двічі забили на 21 та 23 хвилинах, однак один із них був у свої ворота. Фонте наприкінці першої половини вивів Лілль вперед, а Іконе та Брадаріч добили суперника по перерві.

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Ланс у більшості втримав перемогу над Діжоном. Фофана відкрив рахунок всередині першої половини, а у другому таймі команди обмінялись голами Нгонди та Банзи. Пізніше Камара побачив червону картку перед собою, що позбавило Діжон шансів бодай на нічию.

Таким чином, Лілль набрав 58 очок та залишився першим, навіть незважаючи на незіграний матч ПСЖ. Ланс з 40 пунктами залишився п'ятим, а Діжон довів свою серію поразок у чемпіонаті до 6 матчів.

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