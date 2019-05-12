Лига 1: Лилль благодаря победе над Бордо обеспечил медали чемпионата, Лион уверенно одолел Марсель

Состоялись поединки 36 тура чемпионата Франции. Лион и Лилль одержали победы.
Чемпионат Франции Лига 1, 36 тур
Лилль – Бордо – 1:0
Гол: Реми, 27
Ренн – Генгам – 1:1
Голы: Сарр, 15 – 87, Мэнди
Нереализованный пенальти: Тюрам, 90+2 (Генгам)
Марсель – Лион – 0:3
Гол: Корне, 24, 87, Дембеле, 84
Удаление: Чалет-Царь, 67 (Марсель)
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Состоялись поединки 36 тура чемпионата Франции, Лилль минимально одолел Бордо благодаря голу Реми. Ренн и Генгам обменялись голами в обоих таймах, а в дополнительное время игрок Генгама Тюрам нереализовал пенальти. Лион победил Марсель благодаря дублю Корне и голу Дембеле.
Следовательно, за 2 тура до окончания французской Лиги 1, Лилль имеет в активе 72 очка и обеспечил себе медали чемпионата Франции, Лион отстает на 6 очков. Марсель – 6-й, Ренн находится на 12 строчке, Бордо – на 14-й, а Генгам замыкает турнирную таблицу Лиги 1.