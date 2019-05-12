Ліга 1: Лілль завдяки перемозі над Бордо забезпечив медалі чемпіонату, Ліон впевнено здолав Марсель

Відбулись поєдинки 36 туру чемпіонату Франції. Ліон та Лілль здобули перемоги.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 36 тур

Лілль – Бордо – 1:0

Гол: Ремі, 27

Ренн – Генгам – 1:1

Голи: Сарр, 15 – 87, Менді

Нереалізований пенальті: Тюрам, 90+2 (Генгам)

Марсель – Ліон – 0:3

Гол: Корне, 24, 87, Дембеле, 84

Вилучення: Чалета-Цар, 67 (Марсель)

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Відбулись поєдинки 36 туру чемпіонату Франції, Лілль мінімально здолав Бордо завдяки голу Ремі. Ренн та Генгам обмінялись голами у обох таймах, а у додатковий час гравець Генгама Тюрам нереалізував пенальті. Ліон переміг Марсель завдяки дублю Корне та голу Дембеле.

Відтак, за 2 тури до закінчення французької Ліги 1, Лілль має в активі 72 очки та забезпечив собі медалі чемпіонату Франції, Ліон відстає на 6 очок. Марсель – 6-й, Ренн перебуває на 12 сходинці, Бордо – на 14-й, а Генгам замикає турнірну таблицю Ліги 1.