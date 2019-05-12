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Ліга 1: Лілль завдяки перемозі над Бордо забезпечив медалі чемпіонату, Ліон впевнено здолав Марсель

12 травня 23:55 139 Читать на русском
Ліга 1: Лілль завдяки перемозі над Бордо забезпечив медалі чемпіонату, Ліон впевнено здолав Марсель
Лілль переміг Бордо

Відбулись поєдинки 36 туру чемпіонату Франції. Ліон та Лілль здобули перемоги.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 36 тур

Лілль – Бордо – 1:0

Гол: Ремі, 27

Ренн – Генгам – 1:1

Голи: Сарр, 15 – 87, Менді

Нереалізований пенальті: Тюрам, 90+2 (Генгам)

Марсель – Ліон – 0:3

Гол: Корне, 24, 87, Дембеле, 84

Вилучення: Чалета-Цар, 67 (Марсель)

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Відбулись поєдинки 36 туру чемпіонату Франції, Лілль мінімально здолав Бордо завдяки голу Ремі. Ренн та Генгам обмінялись голами у обох таймах, а у додатковий час гравець Генгама Тюрам нереалізував пенальті. Ліон переміг Марсель завдяки дублю Корне та голу Дембеле.

Відтак, за 2 тури до закінчення французької Ліги 1, Лілль має в активі 72 очки та забезпечив собі медалі чемпіонату Франції, Ліон відстає на 6 очок. Марсель – 6-й, Ренн перебуває на 12 сходинці, Бордо – на 14-й, а Генгам замикає турнірну таблицю Ліги 1.

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Франція Лілль Лілль Марсель Марсель Ліон Ліон
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