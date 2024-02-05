Франция, 20 тур

Брест – Ницца – 0:0

Монако – Гавр – 1:1

Голы: Бен-Йеддер, 63 – Фоффана, 65 (авт)

Лилль – Клермон – 4:0

Голы: Дэвид, 10, 38, Андре, 24, Жегрова, 40

Метц – Лорьян – 1:2

Голы: Ламкель, 22 – Бамба, 19, Кацерис, 58

Реймс – Тулуза – 2:3

Голы: Теума, 49, Акьеме, 90+1 – Элеби, 11, Бабичка, 31, Даллинга, 45+2 (п)

Лион – Марсель – 1:0

Гол: Ляказетт, 37

Больше всего изменений по итогам тура произошло в зоне еврокубков. ПСЖ открыл программу победой, но из следующих команд в таблице сразу пять не смогли набрать три очка. Этим воспользовались Лилль и Ланс. Команда Паулу Фонсеки вообще поднялась в зону Лиги чемпионов.

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Лион до сих пор остается нестабильным клубом, но маленькими шагами уже выбрался из зоны вылета. Это произошло благодаря неожиданной победе в дерби Олимпиков. Марсель погружается в глубокий кризис. Провансальцы не выигрывают четыре последних матча, а с Лионом наиграли лишь на 0,31 ожидаемого гола – это худший результат команды в этом сезоне. Кстати, через десять дней команде Дженнаро Гаттузо играть против Шахтера в плей-офф Лиги Европы.