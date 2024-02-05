Лига 1: Фонсека поднялся в зону ЛЧ, Лион неожиданно одолел Марсель, углубив кризис соперника Шахтера
Завершился 20-й тур чемпионата Франции сезона 2023/24. Читайте результаты в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 20 тур
Брест – Ницца – 0:0
Монако – Гавр – 1:1
Голы: Бен-Йеддер, 63 – Фоффана, 65 (авт)
Лилль – Клермон – 4:0
Голы: Дэвид, 10, 38, Андре, 24, Жегрова, 40
Метц – Лорьян – 1:2
Голы: Ламкель, 22 – Бамба, 19, Кацерис, 58
Реймс – Тулуза – 2:3
Голы: Теума, 49, Акьеме, 90+1 – Элеби, 11, Бабичка, 31, Даллинга, 45+2 (п)
Лион – Марсель – 1:0
Гол: Ляказетт, 37
Больше всего изменений по итогам тура произошло в зоне еврокубков. ПСЖ открыл программу победой, но из следующих команд в таблице сразу пять не смогли набрать три очка. Этим воспользовались Лилль и Ланс. Команда Паулу Фонсеки вообще поднялась в зону Лиги чемпионов.
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Лион до сих пор остается нестабильным клубом, но маленькими шагами уже выбрался из зоны вылета. Это произошло благодаря неожиданной победе в дерби Олимпиков. Марсель погружается в глубокий кризис. Провансальцы не выигрывают четыре последних матча, а с Лионом наиграли лишь на 0,31 ожидаемого гола – это худший результат команды в этом сезоне. Кстати, через десять дней команде Дженнаро Гаттузо играть против Шахтера в плей-офф Лиги Европы.