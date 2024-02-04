Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо не может полностью сосредоточиться на футболе.

Калабрийская мафия Ндрангета не дает покоя отцу звездного тренера – Франческо Гаттузо, информирует L'Équipe.

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Мужчина хотел установить на своем земельном участке фотоэлектрические панели и получил на это 80 тысяч евро финансирования. Представители Ндрангеты начали давить на Гаттузо-старшего, требуя деньги. Преступники даже дважды подожгли автомобиль его дочери Иды Эльвиры – родной сестры Дженнаро.

Семья написала заявление в полицию, которая занялась делом. Во время прослушивания телефонов Ида Эльвира призналась, что тренер Марселя готов заплатить Ндрангете 3 тысячи евро. Сам Гаттузо не комментирует эту ситуацию.

Вероятно, семейные неурядицы влияют на работу Рино. Марсель вылетел из Кубка Франции и не может выиграть в трех турах Лиги 1 кряду. Напомним, провансальцы вскоре встретятся с Шахтером в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы (15 и 22 февраля).

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