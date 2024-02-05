Франція, 20 тур

Брест – Ніцца – 0:0

Монако – Гавр – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 63 – Фоффана, 65 (авт)

Лілль – Клермон – 4:0

Голи: Девід, 10, 38, Андре, 24, Жегрова, 40

Метц – Лор'ян – 1:2

Голи: Ламкель, 22 – Бамба, 19, Кацеріс, 58

Реймс – Тулуза – 2:3

Голи: Теума, 49, Ак'єме, 90+1 – Елебі, 11, Бабічка, 31, Даллінга, 45+2 (п)

Ліон – Марсель – 1:0

Гол: Ляказетт, 37

Найбільше змін за підсумками туру відбулося в зоні єврокубків. ПСЖ відкрив програму перемогою, але з наступних команд у таблиці відразу п'ять не змогли набрати три очки. Цим скористалися Лілль і Ланс. Команда Паулу Фонсеки взагалі піднялася в зону Ліги чемпіонів.

Гаттузо замість підготовки до Шахтаря займається розбірками з мафією – батька тероризують, машину сестри підпалили

Ліон досі залишається нестабільним клубом, але маленькими кроками вже вибрався із зони вильоту. Це сталося завдяки несподіваній перемозі в дербі Олімпіків. Марсель занурюється у глибоку кризу. Провансальці не виграють чотири останні матчі, а з Ліоном награли лише на 0,31 очікуваного гола – це найгірший результат команди у цьому сезоні. До речі, через десять днів команді Дженнаро Гаттузо грати проти Шахтаря у плей-офф Ліги Європи.