Лига 1, 6 тур

Монако – Ницца – 0:1

Гол: Бога, 90+1

Нереализованные пенальти: Балогун, 11, 55 (Монако)

Команды мощно начали чемпионат и подходили к очному матчу в группе лидеров. Победа давала место на вершине таблицы.

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Монако мог открывать счет на 11-й минуте. Лотомба заплел ноги Головину, и арбитр назначил пенальти. Впрочем, Балогун с 11 метров не смог обыграть Марцина Булку. На старте второй половины история повторилась. Монако заработал еще один пенальти, а Балогун решил реабилитироваться. Итог – еще один сейв Булки против 30-миллионного воспитанника Арсенала.

В компенсированное время Ницца забрала все 3 очка. Жереми Бога пролетел полполя и четко пробил в нижний угол – 0:1. Новым лидером чемпионата Франции стала команда Франческо Фариоли, который летом был близок к Шахтеру, но все же испугался украинских реалий войны.