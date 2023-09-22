Чемпионат Саудовской Аравии, 7 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Халидж – 0:1

Гол: Нарей, 60 (пен.)

Нереализованный пенальти: Мартинш, 45+1 (А-Х)

Аль-Рияд – Аль-Фейха – 1:3

Голы: Аль-Аббас, 80 – Нвакаеме, 17, Сакала, 63, Сабири, 90+7

Аль-Вахда – Абха – 4:0

Голы: Гудвин, 8, Аль-Хафит, 24, Фажр, 66, Игало, 89

Аль-Наср – Аль-Ахли – 4:3

Голы: Роналду, 4, 52, Талиска, 17, 45+6 – Кессье, 30, Марез, 50 (пен.), Аль-Бурайкан, 88

Аль-Халидж получил два пенальти в матче с Аль-Ахдудом. Реализовать удалось только один, но этого хватило для победы. Аль-Фейха уверенно разобралась с Аль-Риядом. Аль-Вахда вообще не оставила мокрого места от Абхи, проигравшей третий матч подряд.

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Главное блюдо ожидалось в матче Аль-Насра и Аль-Ахли. Роналду, Мане, Брозович, Отавиу, Теллес, Талиска, Ляпорт против Мареза, Фирмино, Сен-Максимена, Вейги, Ибаньеса, Демираля и Менди. Даже в топ-матчах Европы не всегда увидишь такой набор звезд.

Поединок полностью оправдал ожидания. Команды настреляли 7 голов, большинство из которых в активе суперзвезд. Счет открыл Роналду с передачи1 Мане. Талиска оформил дубль, что позволило удержать комфортное преимущество, несмотря на гол Кессье. В дебюте второго тайма Марез и Роналду обменялись точными ударами. Интересно, что Криш дважды забивал нерабочей левой.

Марез под занавес встречи добавил ассист на Аль-Бурайкана, однако на распределение очков это не повлияло. Аль-Наср выиграл 5 матч подряд и догнал Аль-Ахли на 5-6 строчке (по 15 пунктов).

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