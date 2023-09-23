Ліга 1: два нереалізовані пенальті зробили лідером тренера, який відмовив Шахтарю
Черговий тур чемпіонату Франції відкривався топ-матчем між Монако та Ніццою.
Ліга 1, 6 тур
Монако – Ніцца – 0:1
Гол: Бога, 90+1
Нереалізовані пенальті: Балогун, 11, 55 (Монако)
Команди потужно почали чемпіонат і підходили до очного матчу в групі лідерів. Перемога давала місце на вершині таблиці.
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Монако міг відкривати рахунок на 11-й хвилині. Лотомба заплів ноги Головіну, і арбітр призначив пенальті. Втім, Балогун з 11 метрів не зміг переграти Марціна Булку. На старті другої половини історія повторилась. Монако заробив ще один пенальті, а Балогун вирішив реабілітуватися. Підсумок – ще один сейв Булки проти 30-мільйонного вихованця Арсенала.
У компенсований час Ніцца забрала всі 3 очки. Жеремі Бога пролетів півполя і чітко пробив у нижній кут – 0:1. Новим лідером чемпіонату Франції стала команда Франческо Фаріолі, який влітку був близьким до Шахтаря, але все ж злякався українських реалій війни.