Лидс выкупил у Манчестер Сити сенсацию АПЛ
14:06 - Читати українською
Полузащитник Джек Харрисон продолжит выступления в составе Лидса.
"Павлины" на своем официальном сайте объявили о выкупе игрока у Манчестер Сити. Личный контракт рассчитан на 3 года.
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Портал Transfermarkt раскрывает сумму перехода – 11 млн фунтов. Последние 3 года Харрисон выступал за Лидс на правах аренды. В прошлом сезоне 24-летний хавбек дебютировал на уровне АПЛ и стал настоящим открытием – 36 матчей, 8 голов и 8 ассистов.
Добавим, что Лидс пока скромно ведет себя на рынке и не оформил ни одного трансфера, кроме выкупа Харрисона.
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