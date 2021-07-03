"Павлины" на своем официальном сайте объявили о выкупе игрока у Манчестер Сити. Личный контракт рассчитан на 3 года.

Манчестер Сити получит солидную компенсацию за трансфер Санчо в Юнайтед

Портал Transfermarkt раскрывает сумму перехода – 11 млн фунтов. Последние 3 года Харрисон выступал за Лидс на правах аренды. В прошлом сезоне 24-летний хавбек дебютировал на уровне АПЛ и стал настоящим открытием – 36 матчей, 8 голов и 8 ассистов.

Добавим, что Лидс пока скромно ведет себя на рынке и не оформил ни одного трансфера, кроме выкупа Харрисона.

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