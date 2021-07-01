Манчестер Сити получит солидную компенсацию за трансфер Санчо в Юнайтед
22:13 - Читати українською
Руководство Манчестер Сити перестраховалось на случай, если Джейдон Санчо выстрелит – и не прогадало.
Манчестер Сити на переходе Джейдона Санчо с Боруссии Д в МЮ заработает около 15 млн евро, сообщает The Sun.
Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Санчо
В 2017-м "горожане" прописали свой процент от последующей продажи молодого англичанина, когда отпускали Джейдона в лагерь "шмелей". По информации СМИ, Манчестер Юнайтед заплатил за вингера 85 млн евро.
Напомним, что в сезоне 2020/21 Санчо провел 38 матчей, отметился 16 голами и 20 ассистами.
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