Руководство Манчестер Сити перестраховалось на случай, если Джейдон Санчо выстрелит – и не прогадало.

Манчестер Сити на переходе Джейдона Санчо с Боруссии Д в МЮ заработает около 15 млн евро, сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Санчо

В 2017-м "горожане" прописали свой процент от последующей продажи молодого англичанина, когда отпускали Джейдона в лагерь "шмелей". По информации СМИ, Манчестер Юнайтед заплатил за вингера 85 млн евро.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Санчо провел 38 матчей, отметился 16 голами и 20 ассистами.

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