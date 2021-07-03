"Павичі" на своєму офіційному сайті оголосили про викуп гравця у Манчестер Сіті. Особистий контракт розрахований на 3 роки.

Манчестер Сіті отримає солідну компенсацію за трансфер Санчо в Юнайтед

Портал Transfermarkt розкриває суму переходу – 11 млн фунтів. Останні 3 роки Харрісон виступав за Лідс на правах оренди. У минулому сезоні 24-річний хавбек дебютував на рівні АПЛ і став справжнім відкриттям – 36 матчів, 8 голів та 8 асистів.

Додамо, що Лідс наразі скромно поводиться на ринку і не оформив жодного трансферу, окрім викупу Харрісона.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21