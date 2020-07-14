Акинфенва помог своему клубу выйти в Чемпионшип впервые за 133-летнюю историю

Уиком Уондерерс обыграл Оксфорд Юнайтед в финале плей-офф за выход в Чемпионшип.

Уиком Уондерерс, за который выступает самый габаритный футболист в мире Адебайо Акинфенва, следующий сезон начнет во втором по рангу дивизионе чемпионата Англии.

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Уиком в финальном матче плей-офф Первой лиги Англии одержал победу над Оксфордом со счетом 2:1 и впервые за 133 года своего существования вышел в Чемпионшип. Прямое повышение в классе из Первой лиги по итогам сезона-2019/20 заработали Ковентри Сити и Ротерхэм Юнайтед.

К слову, в уже прошлом чемпионате 38-летний Акинфенва провел за Уиком 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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