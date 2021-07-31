Лидс во вратарском звене сделал ставку на очень молодых исполнителей.

"Павлины" на своем официальном сайте объявили о приобретении Кристоффера Классона из Волеренги. Контракт рассчитан на 4 года, сумма перехода остается в секрете.

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Классон всего 20 лет. Он дебютировал за первую команду Волеренги в июне 2019-го. Всего в составе норвежского клуба талант провел 57 матчей, пропустив 80 голов.

Теперь дуэт киперов Лидса шокирует своей молодостью – 20-летний Классон и 21-летний Мелье. К примеру, одному Джанлуиджи Буффону 43 года.

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