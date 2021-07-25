"На Евро Манчини сделал что-то невероятное, и в 43 года я никогда не буду рассказывать: "Я здесь, давайте мне вызов". Впрочем, я могу мечтать о чемпионате мира.

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Почему я до сих пор играю? Конечно, сначала надо вернуть Парму в Серию А, а дальше? Почти наверняка, что Манчини не вызовет меня. У него есть свои люди, собранная команда, но я должен помнить о чемпионате мира. Я должен мечтать", – цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Тогда Буффону будет не хватать всего месяца до возраста 45 лет.

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