Після 16-річної відсутности у Прем’єр-лізі уболівальників “Лідса” навряд чи зараз дратують деякі результати команди. Неприємно програвати з великим рахунком “Лестеру”, “Крістал Пелес” чи особливо МЮ, неприємно втрачати очки у матчах, в яких можна було розраховувати на більше. Але самим поверненням до еліти досі насолоджуються, та й результати, якими можна пишатися, теж є. Що вже казати про гру.

Матчі “Лідса” не залишають байдужими. Може, через це деякі епізоди справді наближають до роздратування.

Черговий стався у поєдинку проти “Тоттнема”. “Лідс” починав його доволі впевнено. Вихід із оборони був чітким, усі механізми командної взаємодії працювали непогано. Господарі поступово розташовувалися без м’яча вище й намагалися відібрати на чужій половині. Якраз тоді, коли, навпаки, потрібно було максимально акуратно віддавати передачі, оборона “Лідса” тріснула. Іллан Мельє зробив неточний пас, і за кілька секунд після цього у ворота гостей призначили пенальті.

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Це аж ніяк не перший випадок, коли Мельє припускається подібної помилки. І не вперше складається враження, що ворота “Лідса” довірили переляканій дитині. Але як тоді бути із чудовими сейвами, впевненою грою у більш напружених ситуаціях? У цьому якраз парадокс. Мельє чергує блискучу гру з кричущими ляпами.

А що тут, здавалося б, такого? Адже йдеться про 20-річного воротаря, який ніколи раніше не грав на такому рівні. Хіба не логічно, що за таких обставин не уникнути прорахунків? Це справді вагомий аргумент, який однак суперечить тому, що відомо про Мельє, тому, що говорять про нього експерти.

Директор академії “Лор'яна” Режис Ле Брі стверджує, що Мельє є врівноваженим й поводиться як 27-28-річний. “Його нічого не збуджує, не виводить з рівноваги”, – впевнений Ле Брі.

Молодіжний Кубок Франції зазвичай розігрують команди Ю19. “Лор'ян” виставляв у цьому турнірі молодших гравців, аби прискорити їхній розвиток. Серед них були Мельє та Маттео Гендузі. “Ілланові було 14 чи 15, коли він грав проти тих, кому виповнилося 18, 19 чи 20, – каже Алекс Айє, колишній віце-президент “Лор'яна”. – У нього не було самовпевнености, лише внутрішній спокій”.

У першій команді “Лор'яна” Іллан дебютував у 18 років. Тренував тоді бретонців Мікаель Ландро, який свого часу сімнадцятирічним зайняв місце у воротах “Нанта”. Мельє відіграв один сезон у Лізі 2 перед тим, як перебратися до Англії.

Помилок він, звісно ж, припускався час від часу і в “Лор'яні”. Що дивує вже зараз, у “Лідсі”, то це характер цих помилок. Неточні передачі передусім впадають в око, але є ще й невпевнена гра на виходах. Насамперед тоді, коли необхідно кулаками вибити м’яч зі штрафного майданчика. Іноді їхня кількість, особливо під час одного матчу, не надто узгоджується з образом емоційно зрілого воротаря, значно дорослішого психологічно за свої двадцять. Чи, може, ця впевненість дозволяє йому просто не помилятися ще частіше, а причини можуть бути зовсім не у психології?

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Перед сімнадцятим туром лише по воротах Сема Джонстона з ВБА били частіше. Мельє найбільше за інших воротарів Прем’єр-ліги торкався м’яча. І якщо його реакція на значну частину ударів лише підтверджує слова тих, хто добре знає Іллана не один рік, то гра ногами залишає достатньо сумнівів.

Немає сумніву, що у “Лідсі” все ретельно проаналізували та зважили перед тим, як запрости Мельє до команди. І його потенціял не можна заперечувати. До того ж Марсело Б’єльса є тренером, котрий вміє не лише допомогти футболісту розкритися, а й знайти у ньому невідомі самому гравцеві здібності. Тому цікаво простежити, як мінятиметься, якщо мінятиметься взагалі, гра Іллана ногами упродовж сезону, чи ставатимуть точнішими передачі у простих ситуаціях, без надмірного тиску.

Окреме питання, чи не є надмірним цей тиск вже тому, що Мельє захищає ворота команди Б’єльси, а це, мовляв, змушує його частіше опинятися в центрі уваги, більше фокусує на його помилках, особливо таких, як у матчі з “Тоттнемом”. Але за цей час і сам голкіпер вже мав зрозуміти, чого від нього чекають, та й клуб, наголосимо на цьому знову, обрав його не навмання. Як Іллану, так і “Лідсу”, важливо довести, що цей вибір не був помилкою.

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