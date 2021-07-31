Лідс у воротарській ланці зробив ставку на дуже молодих виконавців.

"Павичі" на своєму офіційному сайті оголосили про придбання Крістоффера Классона з Волеренги. Контракт розрахований на 4 роки, сума переходу залишається в секреті.

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Классону всього 20 років. Він дебютував за першу команду Волеренги у червні 2019-го. Загалом у складі норвезького клубу талант провів 57 матчів, пропустивши 80 голів.

Тепер дует кіперів Лідса шокує своєю молодістю – 20-річний Классон і 21-річний Мельє. До прикладу, одному Джанлуїджі Буффону 43 роки.

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