Лідс підписав ще одну "дитину" на ворота – дуету кіперів Б'єлси менше років, ніж одному Буффону
13:47 - Читать на русском
Лідс у воротарській ланці зробив ставку на дуже молодих виконавців.
"Павичі" на своєму офіційному сайті оголосили про придбання Крістоффера Классона з Волеренги. Контракт розрахований на 4 роки, сума переходу залишається в секреті.
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Классону всього 20 років. Він дебютував за першу команду Волеренги у червні 2019-го. Загалом у складі норвезького клубу талант провів 57 матчів, пропустивши 80 голів.
Тепер дует кіперів Лідса шокує своєю молодістю – 20-річний Классон і 21-річний Мельє. До прикладу, одному Джанлуїджі Буффону 43 роки.
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