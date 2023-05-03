Лидс в своем официальном твиттере сообщил, что Хави Грасия ушел в отставку, а испанского специалиста до конца сезона сменит Сэм Эллардайс.

Лидс установил антирекорд АПЛ – предыдущий также принадлежал "павлинам"

Английский специалист известен, прежде всего, благодаря умению спасать клубы, которые находятся в зоне вылета. Так, Эллардайс успешно помог Сандерленду, Эвертону и Кристал Пэлас сохранить прописку в АПЛ на протяжении последних 10 лет.

В 2016-м Биг Сэм возглавил сборную Англии, однако провел лишь один матч и пошел в отставку после скандала с вымогательством взятки. Последним местом работы тренера был Вест Бромвич, который он покинул еще в июне 2021 года. Лидс же находится вблизи зоны вылета с 30 очками – 6 пунктов отделяют "павлинов" от последнего места.

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