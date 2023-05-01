Аутсайдер чемпионата Англии, Лидс, продолжает свое падение по турнирной таблице первенства.

Поражение Лидса от Борнмута со счетом 1:4 установило новый антирекорд АПЛ – "павлины" пропустили аж 23 гола в апреле 2023 года, сообщает журналист Дэйв Стэтман.

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Подопечные Хавьера Грасии пропустили по 4 мяча от Арсенала и Борнмута, по 1 от Ноттингема и Лестера, 5 – от Кристал Пэлас, 6 – от Ливерпуля и 2 от Фулхэма.

Интересно, что Лидс побил свой же антирекорд – в феврале 2022 года команда пропустила 20 голов.

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