Лідс у своєму офіційному твіттері повідомив, що Хаві Грасія пішов у відставку, а іспанського фахівця до кінця сезону змінить Сем Еллардайс.

Лідс встановив антирекорд АПЛ – попередній також належав "павичам"

Англійський фахівець відомий, перш за все, завдяки вмінню рятувати клуби, які перебувають в зоні вильоту. Так, Еллардайс успішно допоміг Сандерленду, Евертону та Кристал Пелас зберегти прописку в АПЛ протягом останніх 10 років.

У 2016-му Біг Сем очолив збірну Англії, проте провів лише один матч і пішов у відставку після скандалу з вимаганням хабаря. Останнім місцем роботи тренера був Вест Бромвіч, який він покинув ще у червні 2021 року. Лідс же перебуває поблизу зони вильоту з 30 очками – 6 пунктів відділяють "павичів" від останнього місця.

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