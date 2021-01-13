Календарь нынешнего чемпионата Англии уже значительно отличается от первоочередной версии.

Лидс ожидает, что их встреча с Саутгемптоном в рамках 18-го тура АПЛ, не состоится согласно расписанию турнира (20 января), сообщает The Athletic.

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Причиной этому станет поединок Кубка Англии Саутгемптон – Шрусбери, который не состоялся из-за вспышки коронавируса в лагере гостей. Матч рассчитывают сыграть 19 января.

В лагере Лидса согласились пожертвовать матчем АПЛ, и ожидают официального подтверждения от АПЛ.

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