Лидс – Саутгемптон: очередной матч АПЛ будет перенесен
21:34 - Читати українською
Календарь нынешнего чемпионата Англии уже значительно отличается от первоочередной версии.
Лидс ожидает, что их встреча с Саутгемптоном в рамках 18-го тура АПЛ, не состоится согласно расписанию турнира (20 января), сообщает The Athletic.
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Причиной этому станет поединок Кубка Англии Саутгемптон – Шрусбери, который не состоялся из-за вспышки коронавируса в лагере гостей. Матч рассчитывают сыграть 19 января.
В лагере Лидса согласились пожертвовать матчем АПЛ, и ожидают официального подтверждения от АПЛ.
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