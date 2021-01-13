Календар нинішнього чемпіонату Англії вже значно відрізняється від першочергової версії.

Лідс очікує, що їхня зустріч із Саутгемптоном в рамках 18-го туру АПЛ, не відбудеться згідно з розкладом турніру (20 січня), повідомляє The Athletic.

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Причиною цьому стане поєдинок Кубка Англії Саутгемптон – Шрусбері, який не відбувся через спалах коронавірусу у таборі гостей. Матч розраховують зіграти 19 січня.

У таборі Лідса погодились пожертвувати матчем АПЛ, і очікують на офіційне підтвердження від АПЛ.

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