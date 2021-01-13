Легендарный хавбек изложил свое видение трансформации тайнсайдцев и выразил надежду, что сможет вернуться на Сент-Джеймс Парк в административной роли, в интервью FourFourTwo.

Рождественская сказка дедушки Бобби – как Ньюкасл взял вершину, которая может больше никогда не покориться

Ныне Ньюкасл может утвердиться в качестве стабильного представителя Премьер-лиги, но для многих фанатов "сорок" этого недостаточно. Клуб, когда-то ассоциировавшийся с неудержимым стилем игры, в последние сезоны напоминает мрачную версию себя.

Учитывая это, уши болельщиков наполняются музыкой, когда один из самых ярких игроков, когда-либо одевавших знаменитую черно-белую футболку, стремится помочь клубу вернуться к лучшим образцам развлекательности.

Я с радостью сделал бы это, потому что Ньюкасл был для меня первым клубом в Премьер-лиге и он заслуживает большего, – рассказывает Жинола. – Джорди должны иметь один из крупнейших клубов страны, Европы, целой планеты. Они наделены потенциалом, но на протяжении многих лет дела шли в ложных направлениях, клуб не прогрессировал. Я хочу, чтобы клуб был успешным, и не только в плане результатов – уровень стабильности и работа с академией тоже важны.

53-летний Жинола считает, что годится для административной должности в большой команде, влюбившись в клуб и город за два года в середине 90-х. Француз чувствует, что нашел рецепт возвращения великого Ньюкасла: добавить в процессе приготовления зелья успеха немного местной души.

"Когда я играл за Ньюкасл, то в составе были джорди и они давали нам что-то важное – сердце клуба, страсть. У меня столько идей, и я хотел бы что-то реализовать в клубе, то, как я вижу футбол, все стремятся к одной цели, как семья. Вы должны объяснить фанатам: "У нас есть проект, и я вам точно расскажу, каков он", – сияя добавляет Le Mage.

Жинола, оправившийся от сердечного приступа в 2016-м, видит основой успеха план одного из величайших клубов Европы, а Ньюкасл должен следовать ему в ближайшие годы.

"Если бы я работал в Ньюкасле, то было бы легко сказать "Я куплю этого испанца, француза, итальянца, парня из Германии и сделаю эту команду замечательной". Это простой путь: у вас есть деньги и вы скупаете лучших игроков вокруг, но я бы хотел взрастить для первой команды игроков академии, как Барселона времен Жоана Лапорты, с Месси, Бускетсом, Пике, Хави, Иньестой. Когда вы иностранец и приезжаете в Барселону, то видите, что большинство игроков вышли из академии, и они – душа клуба. Вам нужна душа – это то, что заставит вас брать трофеи".

Маева Денат – сексапильная модель, которая осчастливила Давида Жинола после остановки сердца и родила ему дочь