Легендарный Жинола готов спасти Ньюкасл от забвения по принципам Барселоны времен Лапорты
Бывший полузащитник английского Ньюкасла Давид Жинола уверен, что обладает секретной формулой для вывода "сорок" из кризиса последних лет.
Легендарный хавбек изложил свое видение трансформации тайнсайдцев и выразил надежду, что сможет вернуться на Сент-Джеймс Парк в административной роли, в интервью FourFourTwo.
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Ныне Ньюкасл может утвердиться в качестве стабильного представителя Премьер-лиги, но для многих фанатов "сорок" этого недостаточно. Клуб, когда-то ассоциировавшийся с неудержимым стилем игры, в последние сезоны напоминает мрачную версию себя.
Учитывая это, уши болельщиков наполняются музыкой, когда один из самых ярких игроков, когда-либо одевавших знаменитую черно-белую футболку, стремится помочь клубу вернуться к лучшим образцам развлекательности.
Я с радостью сделал бы это, потому что Ньюкасл был для меня первым клубом в Премьер-лиге и он заслуживает большего, – рассказывает Жинола. – Джорди должны иметь один из крупнейших клубов страны, Европы, целой планеты. Они наделены потенциалом, но на протяжении многих лет дела шли в ложных направлениях, клуб не прогрессировал. Я хочу, чтобы клуб был успешным, и не только в плане результатов – уровень стабильности и работа с академией тоже важны.
53-летний Жинола считает, что годится для административной должности в большой команде, влюбившись в клуб и город за два года в середине 90-х. Француз чувствует, что нашел рецепт возвращения великого Ньюкасла: добавить в процессе приготовления зелья успеха немного местной души.
"Когда я играл за Ньюкасл, то в составе были джорди и они давали нам что-то важное – сердце клуба, страсть. У меня столько идей, и я хотел бы что-то реализовать в клубе, то, как я вижу футбол, все стремятся к одной цели, как семья. Вы должны объяснить фанатам: "У нас есть проект, и я вам точно расскажу, каков он", – сияя добавляет Le Mage.
Жинола, оправившийся от сердечного приступа в 2016-м, видит основой успеха план одного из величайших клубов Европы, а Ньюкасл должен следовать ему в ближайшие годы.
"Если бы я работал в Ньюкасле, то было бы легко сказать "Я куплю этого испанца, француза, итальянца, парня из Германии и сделаю эту команду замечательной". Это простой путь: у вас есть деньги и вы скупаете лучших игроков вокруг, но я бы хотел взрастить для первой команды игроков академии, как Барселона времен Жоана Лапорты, с Месси, Бускетсом, Пике, Хави, Иньестой. Когда вы иностранец и приезжаете в Барселону, то видите, что большинство игроков вышли из академии, и они – душа клуба. Вам нужна душа – это то, что заставит вас брать трофеи".
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