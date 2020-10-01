"Я не считаю себя наставником Гвардиолы. Очевидно, что это не тот случай. Если и есть тренер с независимыми идеями, то это Гвардиола. Это не только мои слова, но и потому, что его команды играют так, как ни одна другая команда.

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В первую очередь, у него богатая фантазия. Гвардиола способен моментально придумывать решения для проблем, с которыми он сталкивается, и способен реализовать то, что предлагает.

Когда ты хвалишь кого-то, очень важно это обосновать. Мы видим футбол с точки зрения воображения, а Гвардиола видит его с точки зрения свободы в использовании тех или иных решений, его командам не нужно много времени на их применение.

Есть не так много тренеров, которые могут быть удостоены такой похвалы. Люди считают, что его Барселона была одной из лучших команды в истории футбола", – цитирует Бьелсу Sky Sports.

Напомним, Лидс и Манчестер Сити встретятся в рамках 4-го тура чемпионата Англии, поединок состоится 3 октября, начало в 19:30.

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