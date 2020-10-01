"Вчера-позавчера он снова травмировался. Он только что восстановился, а тут снова получил травму и вылетел на 2-3 недели.

Манчестер Сити выбрал двух кандидатов на замену Зинченко

Останется ли он в клубе? Да", – приводит слова испанца Manchester Evening News.

Ранее появилась информация, что Зинченко имеет несколько предложений для трансфера, а Манчестер Сити готов продать украинца. В частности, он якобы привлекает Барселону и может стать частью сложной сделки с тремя игроками.

К слову. в нынешнем сезоне Александр Зинченко не сыграл за "горожан" ни единой минуты.

Кубок лиги: Эвертон уничтожил Вест Хэм инертного Ярмоленко, Ман Сити разгромил Бернли, Манчестер Юнайтед одолел Брайтон