Гвардиола объявил вердикт по трансферу Зинченко
Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи относительно потенциального ухода с Этихада полузащитника Александра Зинченко.
"Вчера-позавчера он снова травмировался. Он только что восстановился, а тут снова получил травму и вылетел на 2-3 недели.
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Останется ли он в клубе? Да", – приводит слова испанца Manchester Evening News.
Ранее появилась информация, что Зинченко имеет несколько предложений для трансфера, а Манчестер Сити готов продать украинца. В частности, он якобы привлекает Барселону и может стать частью сложной сделки с тремя игроками.
К слову. в нынешнем сезоне Александр Зинченко не сыграл за "горожан" ни единой минуты.
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