Лідс – Манчестер Сіті: Б'єлса оцінив свій вплив на Гвардіолу перед очною дуеллю
Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса не скупився на компліменти наставнику Манчестер Сіті.
"Я не вважаю себе наставником Гвардіоли. Очевидно, що це не той випадок. Якщо і є тренер з незалежними ідеями, то це Гвардіола. Це не тільки мої слова, а й тому, що його команди грають так, як жодна інша команда.
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В першу чергу, у нього багата фантазія. Гвардіола здатний моментально придумувати рішення для проблем, з якими він стикається, і здатний реалізувати те, що пропонує.
Коли ти хвалиш когось, дуже важливо це обґрунтувати. Ми бачимо футбол з точки зору уяви, а Гвардіола бачить його з точки зору свободи у використанні тих чи інших рішень, його командам не потрібно багато часу на їх застосування.
Є не так багато тренерів, які можуть бути удостоєні такої похвали. Люди вважають, що його Барселона була однією з найкращих команди в історії футболу", – цитує Б'єлсу Sky Sports.
Нагадаємо, Лідс та Манчестер Сіті зустрінуться в рамках 4-го туру чемпіонату Англії, поєдинок відбудеться 3 жовтня, початок о 19:30.
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