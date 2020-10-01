"Я не вважаю себе наставником Гвардіоли. Очевидно, що це не той випадок. Якщо і є тренер з незалежними ідеями, то це Гвардіола. Це не тільки мої слова, а й тому, що його команди грають так, як жодна інша команда.

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В першу чергу, у нього багата фантазія. Гвардіола здатний моментально придумувати рішення для проблем, з якими він стикається, і здатний реалізувати те, що пропонує.

Коли ти хвалиш когось, дуже важливо це обґрунтувати. Ми бачимо футбол з точки зору уяви, а Гвардіола бачить його з точки зору свободи у використанні тих чи інших рішень, його командам не потрібно багато часу на їх застосування.

Є не так багато тренерів, які можуть бути удостоєні такої похвали. Люди вважають, що його Барселона була однією з найкращих команди в історії футболу", – цитує Б'єлсу Sky Sports.

Нагадаємо, Лідс та Манчестер Сіті зустрінуться в рамках 4-го туру чемпіонату Англії, поєдинок відбудеться 3 жовтня, початок о 19:30.

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