Лидс – Манчестер Сити – 1:1 – видео голов и обзор матча
23:46 - Читати українською
Лидс принимал Манчестер Сити в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.
завершено
Рахим Стерлинг 17’
17’ Рахим Стерлинг
Манчестер Сити с первых минут контролировал игру, за что был вознагражден красивым голом Стерлинга.
Гвардиола объявил вердикт по трансферу Зинченко
Хозяева не сдавались и во втором тайме Родриго сравнял счет после подачи с углового. Подопечные Гвардиолы были ближе до трех очков, но команда Бьелсы сумела удержать ничейный счет.
После 4-х туров АПЛ Манчестер Сити расположился на 11-й строчке, Лидс – 5-й.
Манчестер Сити сенсационно расписал ничью с Лидсом, Эвертон возглавил АПЛ с идеальными показателями, Челси разгромил КП
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter