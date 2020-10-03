Лидс принимал Манчестер Сити в рамках 4-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Манчестер Сити с первых минут контролировал игру, за что был вознагражден красивым голом Стерлинга.

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Хозяева не сдавались и во втором тайме Родриго сравнял счет после подачи с углового. Подопечные Гвардиолы были ближе до трех очков, но команда Бьелсы сумела удержать ничейный счет.

После 4-х туров АПЛ Манчестер Сити расположился на 11-й строчке, Лидс – 5-й.

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