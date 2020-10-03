Лідс приймав Манчестер Сіті в рамках 4-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Манчестер Сіті з перших хвилин контролював гру, за що був винагороджений красивим голом Стерлінга.

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Господарі не здавались і у другому таймі Родріго зрівняв рахунок після подачі з кутового. Підопічні Гвардіоли були ближчими до трьох очок, але команда Б'єлси зуміла втримати нічийний рахунок.

Після 4-х турів АПЛ Манчестер Сіті розташувався на 11-й сходинці, Лідс – 5-й.

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