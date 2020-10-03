Лідс – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу
3 жовтня 23:46 - Читать на русском
Лідс приймав Манчестер Сіті в рамках 4-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.
завершено
Рахім Стерлінг 17’
17’ Рахім Стерлінг
Манчестер Сіті з перших хвилин контролював гру, за що був винагороджений красивим голом Стерлінга.
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Господарі не здавались і у другому таймі Родріго зрівняв рахунок після подачі з кутового. Підопічні Гвардіоли були ближчими до трьох очок, але команда Б'єлси зуміла втримати нічийний рахунок.
Після 4-х турів АПЛ Манчестер Сіті розташувався на 11-й сходинці, Лідс – 5-й.
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