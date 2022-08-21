Лидс нанес Челси первое поражение в АПЛ 2022/23, неожиданно разгромив команду Томаса Тухеля в 3-м туре. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Челси мог забивать первым, однако Стерлинг традиционно не использовал свой момент, а когда Рахим все же попал в ворота, то взятие ворот отменили из-за офсайда. Забил Лидс, а помог "павлинам" в этом Эдуар Менди.

Лидс разгромил Челси и вышел на третье место, Брайтон победил Вест Хэм и опустил "молотобойцев" на дно АПЛ

Кипер Челси допустил ужасную ошибку, включив "режим Нойера". Сенегалец не сумел обыграть Ааронсона, который отобрал мяч и открыл счет. Еще до перерыва Лидс удвоил свое преимущество, успешно реализовав стандарт.

Во втором тайме Харрисон сделал счет 3:0 и снял все вопросы о победителе. Подопечные Тухеля еще и доигрывали вдесятером после удаления Кулибали. В следующем туре против Лестера сенегалец не сыграет.

Это поражение стало для Челси первым в чемпионате Англии. У лондонцев 4 очка после трех туров, Лидс набрал 7 баллов.