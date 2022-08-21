Лідс завдав Челсі першої поразки в АПЛ 2022/23, несподівано розгромивши команду Томаса Тухеля в 3-му турі. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Челсі міг забивати першим, однак Стерлінг традиційно не використав свій момент, а коли Рахім таки влучив у ворота, то взяття воріт скасували через офсайд. Натомість забив Лідс, а допоміг "павичам" у цьому Едуар Менді.

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Кіпер Челсі припустився жахливої помилки, увімкнувши "режим Нойєра". Сенегалець не зумів обіграти Ааронсона, який відібрав м'яч і відкрив рахунок. Ще до перерви Лідс подвоїв свою перевагу, вдало реалізувавши стандарт.

У другому таймі Харрісон зробив рахунок 3:0 і зняв всі питання щодо переможця. Підопічні Тухеля ще й догравали вдесятьох після вилучення Кулібалі. В наступному турі проти Лестера сенегалець не зіграє.

Ця поразка стала для Челсі першою в чемпіонаті Англії. У лондонців 4 очки після трьох турів, Лідс набрав 7 балів.