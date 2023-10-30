Испанец утверждал, что рефери матча с Альмерией Ортис Ариас позволял себе оскорбительные высказывания в адрес футболистов. Давид Лопес публично просил компетентные органы обратить внимание на это.

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Комитет арбитров выступил против футболиста Жироны. Его обвинили во лжи и рекомендовали извиниться за свои слова. Клубу и игроку были отправлены записи с микрофона арбитра. Впрочем, реакции не дождались.

Комитет арбитров решил подать жалобу на Давида Лопеса в Федерацию футбола Испании, сообщает AS. Таким образом, Жирона вполне серьезно рискует потерять одного из своих лидеров на несколько матчей чемпионата, если департамент RFEF примет решение о дисквалификации.

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