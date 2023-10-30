Іспанець стверджував, що рефері матчу з Альмерією Ортіс Аріас дозволяв собі зневажливі висловлювання на адресу футболістів. Давід Лопес публічно просив компетентні органи звернути увагу на це.

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Натомість комітет арбітрів виступив проти футболіста Жирони. Його звинуватили у брехні й рекомендували перепросити за свої слова. Клубу та гравцеві були направлені записи з мікрофону арбітра. Втім, реакції не дочекалися.

Тож комітет арбітрів вирішив подати скаргу на Давіда Лопеса у Федерацію футболу Іспанії, повідомляє AS. Таким чином Жирона цілком серйозно ризикує втратити одного зі своїх лідерів на кілька матчів чемпіонату, якщо департамент RFEF ухвалить рішення про дискваліфікацію.

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