Испанский нападающий Санти Мина может прощаться с большим футболом. Ему предстоит провести несколько лет на нарах.

Суд Альмерии вынес приговор по делу Санти Мины. Форварда Сельты обвиняли в изнасиловании женщины, которое он якобы совершил в 2017 году. Прокурор требовал для подсудимого 8 лет тюрьмы. Футболист отделался более легкими последствиями, сообщает Marca.

Мину оправдали насчет изнасилования, однако все равно приговорили к 4 годам лишения свободы за сексуальное домогательство. Кроме этого, Санти должен выплатить штраф в размере 50 тысяч евро и не сможет приближаться к жертве на расстояние 500 метров в течение 12 лет.

Такой приговор ставит крест на карьере Мины, который в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста за 33 матча в составе Сельты. На момент совершения преступления Санти выступал за Валенсию.

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