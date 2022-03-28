В ближайшие 3 дня Провинциальный суд Альмерии рассмотрит дело об изнасиловании, которое совершил 26-летний игрок, сообщает Sport.es.

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Инцидент произошел 16 июня 2017 года. Около 4:30 утра Мина зашел в фургон своего товарища Давида Голдара, который был припаркован возле ночного клуба. Внутри были владелец транспорта и женщина (возраст, фамилия и имя не раскрываются), к которой начал приставать тогда еще футболист Валенсии. Мина сказал, что она ему очень нравится и должна "кое-что сделать". Женщина категорически отказала, Санти вышел, но через несколько минут вернулся и силой принудил ее к половому акту.

Прокуратура требует для Мины 8 лет заключения, запрета приближаться к жертве на расстояние до 500 метров, а также 10 лет испытательного срока. Это может поставить крест на карьере лидера Сельты, который в текущем сезоне провел 31 матч, отличившись 9 голами и 5 ассистами.

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