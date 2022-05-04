Іспанський форвард Санті Міна може прощатися з великим футболом. Йому доведеться провести кілька років на нарах.

Суд Альмерії виніс вирок у справі Санті Міни. Форварда Сельти звинувачували у зґвалтуванні жінки, яке він нібито скоїв у 2017 році. Прокурор вимагав для підсудного 8 років в'язниці. Футболіст відбувся легшими наслідками, повідомляє Marca.

Міну виправдали щодо зґвалтування, однак все одно засудили до 4 років позбавлення волі за сексуальне домагання. Окрім цього, Санті має виплатити штраф у розмірі 50 тисяч євро та не зможе наближатися до жертви на відстань 500 метрів протягом 12 років.

Такий вирок ставить хрест на кар'єрі Міни, який в цьому сезоні забив 7 голів і віддав 3 асисти за 33 матчі у складі Сельти. На момент скоєння злочину Санті виступав за Валенсію.

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