"Интерес к лидерам СК Днепр-1 со стороны других? Вы не представляете какой к ним есть интерес, ну и что? Ни один футболист СК Днепр-1 продаваться в украинские клубы не будет и усиливать конкурентов. Другое дело – если будет предложение за границу и это предложение устроит: в первую очередь финансово нашего футболиста, во вторую очередь клуб, тогда мы будем говорить о продаже.

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Сколько о Довбике говорили, что его продают? Каждое трансферное окно. Я не смогу удерживать ни одного футболиста который подойдет ко мне и скажет: "я перерос уровень СК Днепр-1, я хочу и могу выше". Как я его после этого заставлю? Никакой тренер, мотиватор, его не заставит. Футбол – это не рабство, это синергия и самоотдача клуба и футболиста.

Условное Полесье предложит Пихалёнку условия в 2-3 раза лучше варианта из Европы? Пихалёнок не хочет играть в Полесье, а моя позиция – я не буду усиливать конкурентов, но на первом месте в таких вопросах решение и желание футболиста.

Если условный Назаренко не захотел дождаться моего возвращения с фронта, то у меня к нему претензия, я за этого ребенка ходил на родительские собрания, когда он чудил в школе, когда его исключали оттуда, и так, как он поступил по отношению ко мне – это несправедливо. Но и его можно понять, как к нему относились тренеры, не доверяли ему, ставили на его место "пенсионеров" из Второй лиги и сомнительных легионеров", – поделился Береза в интервью Tribuna.

Напомним, что Александр Назаренко является воспитанником СК Днепр-1 (начинал еще в школе Днепра), а летом этого года перебрался в Полесье за смешные 200 тысяч евро.

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