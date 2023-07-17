Данченко находится вместе с Зарей на сборах в Польше, сообщает ТаТоТаке. Защитник занимается по индивидуальной программе после перенесенной операции на сердце.

Заря планирует проводить домашние матчи УПЛ на стадионе клуба Первой лиги, – СМИ

Вне общей группы занимается и Эдуардо Герреро. А Максим Чех еще не приехал в расположение Зари, поскольку луганчане еще не договорились об аренде игрока из Шахтера.

Отметим, что Заря начнет сезон 2023/24 29 июля матчем против Руха. Луганчане также примут участие в квалификации Лиги Европы – 7 августа клуб узнает имя соперника, с которым поборется за путевку в групповой этап.

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