Данченко перебуває разом із Зорею на зборах у Польщі, повідомляє ТаТоТаке. Захисник займається за індивідуальною програмою після перенесеної операції на серці.

Зоря планує проводити домашні матчі УПЛ на стадіоні клубу Першої ліги, – ЗМІ

Поза загальною групою займається і Едуардо Герреро. А Максим Чех ще не приїхав у розташування Зорі, оскільки луганці ще не домовились щодо оренди гравця з Шахтаря.

Зазначимо, що Зоря розпочне сезон 2023/24 29 липня матчем проти Руха. Луганці також візьмуть участь у кваліфікації Ліги Європи – 7 серпня клуб дізнається ім'я суперника, з яким побореться за путівку в груповий етап.

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