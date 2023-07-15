Луганский клуб планирует и дальше проводить свои домашние матчи в УПЛ в Киеве. Однако, как сообщает Sportarena, Заря рассматривает стадион Левого берега как домашний на сезон 2023/24.

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Правда, неизвестно, планируют ли луганчане играть на этой арене весь сезон или только проводить на ней поединки первого круга. Интересно, что на этом стадионе будет проводить свои матчи и Левый берег, который будет играть в группе Б Первой лиги.

Напомним, в прошлом сезоне Заря принимала своих соперников на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

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