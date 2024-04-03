Лидер Зари – о предстоящей зарубе с Динамо: "Если будет стимуляция – это очень хорошо"
Полузащитник луганчан Вячеслав Чурко поделился ожиданиями от противостояния с Динамо в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.
"Все понимают, что эта ситуация (с долгами, – прим.) влияет на команду. Но было сказано, что 19 мая президент закроет этот вопрос. Ждем.
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Впереди матч с Динамо, и мы готовимся так, как и ко всем остальным. Но Динамо есть Динамо. Поэтому все мы хотим проявить себя как можно лучше. А если еще будет и финансовая стимуляция, то это будет еще лучше", – сказал Чурко в комментарии "ТаТоТаке".
Напомним, перенесенный матч 6-го тура чемпионата Украины состоится 4 апреля. Сейчас Заря в турнирной таблице УПЛ идет на 12-й строчке, имея в своем активе 22 очка.
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