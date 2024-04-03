Лідер Зорі – про майбутню зарубу з Динамо: "Якщо буде стимуляція – це дуже добре"
Півзахисник луганців В'ячеслав Чурко поділився очікуваннями від протистояння з Динамо у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ.
"Всі розуміють, що ця ситуація (з боргами, – прим.) впливає на команду. Але було сказано, що 19 травня президент закриє це питання. Чекаємо.
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Попереду матч з Динамо, і ми готуємося так, як і до всіх інших. Але Динамо є Динамо. Тому всі ми хочемо проявити себе якнайкраще. А якщо ще буде й фінансова стимуляція, то це буде ще краще", – сказав Чурко у коментарі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, перенесений матч 6-го туру чемпіонату України відбудеться 4 квітня. Наразі Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде на 12-й сходинці, маючи у своєму доробку 22 очки.
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