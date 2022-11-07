Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.

Матчи 12-го тура растянутся на три дня, а система VAR впервые в сезоне будет работать на матче СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УАФ. Кроме того, впервые в истории УПЛ состоится харьковское дерби между Металлистом и Металлистом 1925.

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8 ноября

13:00 – Ингулец – Заря – Деревинский О. А. (Хмельницкий).

13:00 – Металлист – Металлист 1925 – Монзуль К. В. (Харьков).

9 ноября

13:00 – Колос – СК Днепр-1 – Копиевский В. В. (Кропивницкий). Арбитр VAR – Балакин М. А. (Киевская обл.).

13:00 – Кривбасс – Ворскла – Романов В. М. (Днепр).

15:00 – Верес – Шахтер – Абдулла А. Б. (Харьков).

10 ноября

13:00 – Минай – Черноморец – Романюк А. М. (Ивано-Франковск).

13:00 – Львов – Рух – Арановский Е. А. (Киев).

15:00 – Динамо – Александрия – Панчишин Д. И. (Харьков).

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