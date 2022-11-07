Лідер УПЛ вперше зіграє під наглядом VAR, а Монзуль довірили історичне дербі – призначення арбітрів на 12-й тур
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Матчі 12-го туру розтягнуться на 3 дні, а система VAR вперше в сезоні працюватиме на матчі СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УАФ. Окрім того, вперше в історії УПЛ відбудеться харківське дербі між Металістом та Металістом 1925.
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8 листопада
13:00 – Інгулець – Зоря – Деревінський О. О. (Хмельницький).
13:00 – Металіст – Металіст 1925 – Монзуль К. В. (Харків).
9 листопада
13:00 – Колос – СК Дніпро-1 – Копієвський В. В. (Кропивницький). Арбітр VAR – Балакін М. О. (Київська обл.).
13:00 – Кривбас – Ворскла – Романов В. М. (Дніпро).
15:00 – Верес – Шахтар – Абдула А. Б. (Харків).
10 листопада
13:00 – Минай – Чорноморець – Романюк А. М. (Івано-Франківськ).
13:00 – Львів – Рух – Арановський Є. А. (Київ).
15:00 – Динамо – Олександрія – Панчишин Д. І. (Харків).
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