Арбитр-хирург Дмитрий Кубряк: 5 месяцев плена, "Азовсталь", теракт в Еленовке – большой эксклюзив "Футбол 24"
17:18 - Читати українською
Бывший арбитр Первой лиги Дмитрий Кубряк в откровенном интервью "Футбол 24" рассказал о самой длительной хирургической операции, пребывании на "Азовстали", пытках в плену и многом другом.
Арбитр Украинской ассоциации футбола Дмитрий Кубряк, который с первых дней вторжения террористов помогал мариупольцам и жителям других городов спасать жизни, после возвращения из плена в Еленовке дал эксклюзивное интервью Олегу Бабию и "Футбол 24".
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Источник: Футбол 24
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