Бывший арбитр Первой лиги Дмитрий Кубряк в откровенном интервью "Футбол 24" рассказал о самой длительной хирургической операции, пребывании на "Азовстали", пытках в плену и многом другом.

Арбитр Украинской ассоциации футбола Дмитрий Кубряк, который с первых дней вторжения террористов помогал мариупольцам и жителям других городов спасать жизни, после возвращения из плена в Еленовке дал эксклюзивное интервью Олегу Бабию и "Футбол 24".

"Чоловіки на кордоні навколішки плакали": дивом покинув Україну, щоб вирушити в мандрівку життя і стати чемпіоном