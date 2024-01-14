Минай решил усилить команду игроками, которые не получают достаточной игровой практики в других командах.

Как сообщалось ранее, Минай положил глаз на форварда Кривбасса Дениса Устименко. Чемпион мира может присоединиться к худшей команде текущего сезона на правах аренды.

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По информации Sport.ua, закарпатцы решили одолжить у Юрия Вернидуба еще одного игрока. По той же формуле к "лисам" собирается отправиться центральный полузащитник криворожан Владислав Семотюк.

Напомним, 23-летний хавбек – воспитанник ивано-франковского футбола. Профессиональную карьеру начал в каменской Стали. Успел поиграть в киевском Арсенале (за который дебютировал в УПЛ против Динамо в 2018 году) и Прикарпатье. В Кривбасс перешел в июле 2022 года. В текущем сезоне выходил за "бело-красно-черных" лишь в 4 матчах (85 минут). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, Кривбасс на зимнюю паузу ушел в статусе лидера УПЛ, набрав 34 очка. Минай в свою очерель имеет на 28 пунктов меньше и замыкает турнирную таблицу.

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